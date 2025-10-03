Ричмонд
«Хамас» согласился с ключевыми тезисами плана Трампа по Газе

Палестинское движение «Хамас» опубликовало заявление, в котором соглашается с ключевыми тезисами плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Источник: AP 2024

«Хамас» согласился освободить всех израильских заложников, захваченных во время атаки на приграничный район Израиля 7 октября 2023 года, а также передать израильской стороне тела погибших заложников.

В заявлении палестинского движения отмечается, что обмен необходимо провести по предложенной господином Трампом формуле, но только в том случае — если будут выполнены «условия на местах».

«Хамас» готов к немедленным переговорам с властями Израиля, согласен передать управление Газой палестинскому «технократическому органу на основе национального консенсуса».

Другие тезисы плана, предложенного Дональдом Трампом, — в частности, будущее Газы, права палестинцев — требуют более «широкой национальной позиции», говорится в заявлении. Речь в документе, видимо, идет о согласовании позиции не только внутри руководства движения, но с другими управляющими органами анклава.

ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше