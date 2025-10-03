«Хамас» согласился с ключевыми тезисами плана Трампа по Газе

«Хамас» согласился освободить всех израильских заложников, захваченных во время атаки на приграничный район Израиля 7 октября 2023 года, а также передать израильской стороне тела погибших заложников.
В заявлении палестинского движения отмечается, что обмен необходимо провести по предложенной господином Трампом формуле, но только в том случае — если будут выполнены «условия на местах».
«Хамас» готов к немедленным переговорам с властями Израиля, согласен передать управление Газой палестинскому «технократическому органу на основе национального консенсуса».
Другие тезисы плана, предложенного Дональдом Трампом, — в частности, будущее Газы, права палестинцев — требуют более «широкой национальной позиции», говорится в заявлении. Речь в документе, видимо, идет о согласовании позиции не только внутри руководства движения, но с другими управляющими органами анклава.