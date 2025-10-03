Ричмонд
ХАМАС подтвердил, что передал посредникам ответ на план Трампа по Газе и согласен освободить всех живых заложников

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палестинское движение ХАМАС передало ответ на предложение президента США Дональда Трампа о прекращении военных действий в секторе Газа, которое предусматривает освобождение всех живых израильских заложников и передачу тел погибших. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на катарский телеканал Al Araby.

Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья, 5 сентября.

«ХАМАС представил посредникам свой ответ на план Трампа, в нем движение высоко оценило усилия президента Трампа и попросило разъяснений по нескольким пунктам», — отметили источники.

«ХАМАС согласен освободить всех живых заложников и вернуть тела погибших в соответствии с формулой, изложенной президентом США, и при условии обеспечения подходящей обстановки для обмена», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения. Радикалы подчеркнули, что готовы «немедленно перейти к переговорам через посредников, чтобы обсудить данный вопрос».-0-

