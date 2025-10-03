Казначейство США планирует выпустить монету $1 с изображением Трампа

Казначейство США готовит выпуск однодолларовой монеты с изображением Дональда Трампа, сообщает Politico. Разработка приурочена к празднованию 250-летия независимости страны.
Согласно проекту, на лицевой стороне планируется разместить профиль президента США с надписью Liberty (с англ. «Свобода»), девизом In God We Trust (с англ. «В Бога мы верим») и датами «1776−2026».
На обороте изображен Трамп с поднятым кулаком на фоне американского флага. Здесь же указан номинал $1, надпись United States of America и девиз E Pluribus Unum (с лат. «Из многих — единое»).
О готовящейся монете заявил советник сенатора-республиканца Теда Круза Стив Гест, опубликовавший в соцсетях черновой вариант изображения. По его словам, Трамп «навсегда останется лицом 250-летия Америки».
Казначей США Брэндон Бич подтвердил разработку и отметил, что окончательный дизайн еще не утвержден. Он добавил, что более подробная информация появится после завершения шатдауна правительства.
Politico напоминает, что в 2020 году конгресс принял закон, разрешающий выпуск монет номиналом $1 в 2026 году. Документ был подписан Трампом в период его первого президентского срока.
Ранее сообщалось, что Трамп и дизайнер Геббиа час обсуждали обновление правительственных сайтов.