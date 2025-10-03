Ричмонд
ХАМАС согласен освободить всех живых израильских заложников

Движение ХАМАС готово освободить всех оставшихся в живых израильских заложников и передать тела погибших, а также подтвердило согласие на передачу управления сектором Газа палестинскому комитету. Об этом пишут СМИ.

Движение ХАМАС готово освободить всех оставшихся в живых израильских заложников и передать тела погибших, а также подтвердило согласие на передачу управления сектором Газа палестинскому комитету. Об этом пишут СМИ.

«ХАМАС согласен освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших, готов к началу переговоров. ХАМАС подтверждает свое согласие на передачу управления сектором Газа палестинскому комитету», — сообщает РИА Новости.

Ранее ХАМАС разместило в своем telegram-канале фотографии 47 израильских заложников и призвало родственников «попрощаться» с ними. Публикация появилась на фоне сообщения о начале расширенной военной операции израильской армии (ЦАХАЛ) в городе Газа.

