ХАМАС готов отпустить израильских заложников.
Движение ХАМАС готово освободить всех оставшихся в живых израильских заложников и передать тела погибших, а также подтвердило согласие на передачу управления сектором Газа палестинскому комитету. Об этом пишут СМИ.
«ХАМАС согласен освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших, готов к началу переговоров. ХАМАС подтверждает свое согласие на передачу управления сектором Газа палестинскому комитету», — сообщает РИА Новости.
Ранее ХАМАС разместило в своем telegram-канале фотографии 47 израильских заложников и призвало родственников «попрощаться» с ними. Публикация появилась на фоне сообщения о начале расширенной военной операции израильской армии (ЦАХАЛ) в городе Газа.