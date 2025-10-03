Сенат США отклонил проект о финансировании, останавливающий шатдаун

Сенат конгресса США в пятницу отклонил внесенный республиканцами проект закона о продлении финансирования работы правительства, который позволил бы остановить шатдаун.
Согласно обнародованным результатам голосования, за документ проголосовали 54 сенатора, против высказались 44.
1 октября сенат США отклонил два выдвинутых республиканцами и демократами законопроекта, которые были направлены на прекращение шатдауна. Пока перспективы окончания шатдауна правительства США остаются неопределенными.
Следующую попытку принять проект закона о финансировании правительства предпримут 6 октября.
