Сенат США отклонил проект о финансировании, останавливающий шатдаун

Шатдаун длится в США с 1 октября.

Источник: Аргументы и факты

Сенат конгресса США в пятницу отклонил внесенный республиканцами проект закона о продлении финансирования работы правительства, который позволил бы остановить шатдаун.

Согласно обнародованным результатам голосования, за документ проголосовали 54 сенатора, против высказались 44.

1 октября сенат США отклонил два выдвинутых республиканцами и демократами законопроекта, которые были направлены на прекращение шатдауна. Пока перспективы окончания шатдауна правительства США остаются неопределенными.

Следующую попытку принять проект закона о финансировании правительства предпримут 6 октября.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше