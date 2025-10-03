Златополь в Харьковской области обесточен из-за повреждения инфраструктуры

Ранее в Сети были опубликованы фотографии обесточенного Чернигова после массированных ударов по энергетической инфраструктуре. На снимках запечатлены многоэтажные здания без света и стаи птиц, кружащие над городом. Согласно информации украинских СМИ, электроснабжение в Чернигове осуществляется по графику «три часа через шесть», однако этот график не всегда удаётся соблюдать.