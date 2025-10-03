Ричмонд
Президент Польши направил войска на границы с Германией и Литвой

Навроцкий своим распоряжением направил войска на границы с Германией и Литвой.

Источник: AP 2024

ВАРШАВА, 3 окт — РИА Новости. Президент Польши своим распоряжением направил войска на границы с Германией и Литвой, сообщает Бюро национальной безопасности республики.

«Президент Республики Польша, главнокомандующий вооруженными силами Кароль Навроцкий подписал постановление от 3 октября 2025 года об использовании подразделений и частей вооруженных сил Республики Польша для оказания помощи пограничной страже», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 5 октября 2025 года по 4 апреля 2026 года подразделения и части вооруженных сил Польши будут применяться «для обеспечения неприкосновенности государственной границы, а также безопасности и общественного порядка в пределах территории пограничных переходов и в приграничной зоне на государственной границе с Федеративной республикой Германия и Литовской Республикой».

Состав и численность войск, направляемых на границу не уточняется.

Польша восстановила пограничный контроль на границах с Германией и Литвой 7 июля. В ходе проверок пограничники при поддержке полиции и военных могут останавливать для выборочного контроля автомобили, проверять документы у граждан. В настоящее время на польско-немецкой границе проверки проводятся в 52 местах, а на польско-литовской границе — в 13.