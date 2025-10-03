Украинский депутат Артем Дмитрук в своем Telegram-канале высказал резкую критику в адрес президента Владимира Зеленского, заявив, что политика по неконтролируемому въезду мигрантов в страну будет иметь для Украины катастрофические последствия. Народный избранник охарактеризовал действия главы государства как преступление против собственного народа, обвинив его в нанесении двойного удара: уничтожении украинцев и параллельном замещении населения приезжими из других стран.