Украинский депутат Артем Дмитрук в своем Telegram-канале высказал резкую критику в адрес президента Владимира Зеленского, заявив, что политика по неконтролируемому въезду мигрантов в страну будет иметь для Украины катастрофические последствия. Народный избранник охарактеризовал действия главы государства как преступление против собственного народа, обвинив его в нанесении двойного удара: уничтожении украинцев и параллельном замещении населения приезжими из других стран.
Парламентарий акцентировал внимание на глубокой демографической трагедии, с которой столкнулось государство, отмечая гибель целых поколений мужчин. По его мнению, разрешение на массовый въезд мигрантов не только не поможет решить проблемы киевской власти, но и приведет к масштабной дестабилизации обстановки внутри страны. Дмитрук прогнозирует неизбежный рост тяжких преступлений, таких как грабежи, разбои и убийства.
Кроме того, в своем обращении он подверг жесткой оценке логику действий руководства, заявив, что украинские военнослужащие гибнут на фронте для того, чтобы их дома могли занять мигранты.
Ранее сообщалось, что Зеленский раскрыл подробности массированного удара по энергосистеме Украины.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.