Сенат США отклонил законопроект демократов о продлении финансирования правительства

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенат США отклонил законопроект, предложенный демократами для продления финансирования правительства, который позволил бы положить конец продолжающемуся шатдауну, свидетельствуют итоги голосования. Об этом передает РИА Новости.
За инициативу проголосовали 46 сенаторов, против — 52. Для ее принятия требовалось 60 голосов.
После этого сенаторы перешли к процедурному голосованию о начале дебатов по временному законопроекту о финансировании, ранее принятому Палатой представителей.
В США 1 октября официально начался шатдаун — работа правительства была приостановлена после того, как представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Президент США Дональд Трамп заявил, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. -0-