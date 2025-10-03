Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенат США отклонил законопроект демократов о продлении финансирования правительства

За инициативу проголосовали 46 сенаторов, против — 52. Для ее принятия требовалось 60 голосов.

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенат США отклонил законопроект, предложенный демократами для продления финансирования правительства, который позволил бы положить конец продолжающемуся шатдауну, свидетельствуют итоги голосования. Об этом передает РИА Новости.

За инициативу проголосовали 46 сенаторов, против — 52. Для ее принятия требовалось 60 голосов.

После этого сенаторы перешли к процедурному голосованию о начале дебатов по временному законопроекту о финансировании, ранее принятому Палатой представителей.

В США 1 октября официально начался шатдаун — работа правительства была приостановлена после того, как представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Президент США Дональд Трамп заявил, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. -0-

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше