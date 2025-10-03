Ричмонд
ХАМАС согласилось передать управление сектором Газа палестинскому комитету

Движение также заявило о намерении освободить всех удерживаемых израильских заложников.

Источник: Аргументы и факты

Движение ХАМАС объявило о своем согласии передать управление сектором Газа палестинскому комитету, сформированному из независимых специалистов. Как подчеркивается в заявлении, речь идет о механизме, основанном на общенациональном палестинском консенсусе и поддерживаемом арабскими и исламскими государствами.

В официальном сообщении также отмечается готовность ХАМАСа выполнить условия, выдвинутые в рамках плана президента США Дональда Трампа. Движение заявило о намерении освободить всех удерживаемых израильских заложников и передать тела погибших, если для этого будут созданы необходимые условия на местах.

Кроме того, представители ХАМАС подчеркнули, что открыты к началу переговоров при посредничестве международных сторон. По их словам, обсуждение деталей возможного обмена может начаться незамедлительно, как только будут определены конкретные механизмы реализации договорённостей.

Ранее Катар, Египет и Турция призывали палестинское движение ХАМАС согласиться с планом президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.

