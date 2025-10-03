В августе посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник сообщил, что в Курской области в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли не менее 350 мирных жителей. Еще более 1000 человек получили увечья, подчеркнул дипломат. На тот момент следственные органы возбудили 600 уголовных дел против украинских солдат, совершавших преступления на территории российского региона.