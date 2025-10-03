Польша направила войска на границы с Германией и Литвой

Президент Польши Кароль Навроцкий распорядился о переброске подразделений вооружённых сил к границам с Германией и Литвой. Об этом сообщило Бюро национальной безопасности, подчеркнув, что решение принято для усиления поддержки пограничной службы.
Согласно постановлению, подписанному главнокомандующим вооружённых сил Польши 3 октября 2025 года, военные будут задействованы для содействия в обеспечении контроля на рубежах страны. Их задачи будут включать помощь в охране государственной границы и поддержании общественного порядка.
Военные подразделения начнут действовать с 5 октября 2025 года и пробудут в приграничных районах до 4 апреля 2026 года. Они будут размещены на пунктах пропуска и в приграничной зоне, что должно укрепить безопасность и гарантировать неприкосновенность государственной границы с Германией и Литвой.
Ранее белорусские пограничники сообщили об обнаружении тела молодой женщины африканской внешности вблизи границы с Польшей.