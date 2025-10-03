Польша направила войска на границы с Германией и Литвой

Военные подразделения начнут действовать с 5 октября 2025 года и пробудут в приграничных районах до 4 апреля 2026 года. Они будут размещены на пунктах пропуска и в приграничной зоне, что должно укрепить безопасность и гарантировать неприкосновенность государственной границы с Германией и Литвой.