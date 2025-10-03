Орбан: многие страны Евросоюза думают, что Европа скатывается к войне

При этом, со слов политика, открыто Будапешт поддерживает лишь Словакия, тогда как остальные критикуют Венгрию. Тем не менее, по словам Орбана, тех, кто за закрытыми дверями склоняется к венгерской позиции, становится всё больше — и они уже «постепенно превращаются в большинство».