Орбан: многие страны Евросоюза думают, что Европа скатывается к войне

Большинство европейских стран за закрытыми дверями разделяют позицию Венгрии, убеждённой, что Европа движется к войне. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио.
«Все больше стран разделяют мнение Венгрии: мы скатимся к войне, и рано или поздно домой вернутся гробы с нашими погибшими молодыми людьми. Эта опасность растёт», — признался он.
При этом, со слов политика, открыто Будапешт поддерживает лишь Словакия, тогда как остальные критикуют Венгрию. Тем не менее, по словам Орбана, тех, кто за закрытыми дверями склоняется к венгерской позиции, становится всё больше — и они уже «постепенно превращаются в большинство».
Ранее Орбан заявил, что членство Украины в Евросоюзе будет означать войну в Европе. Он призвал избежать такого развития событий, особенно сейчас. Премьер-министр Венгрии также не исключил, что ошибка одной из крупных держав может стать причиной третьей мировой войны.