На Камчатке вновь фиксируется повышенная сейсмическая активность

Сейсмическая активность была зафиксирована в 203 км юго-восточнее от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине 55 км.

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в Камчатском крае. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН, передает ТАСС.

Ранее сегодня на Камчатке произошло еще несколько землетрясений магнитудой 6,4 и 5,8. Затем на протяжении двух часов сейсмологи зафиксировали 11 афтершоков, их магнитуда варьировалась в пределах от 4,0 до 4,8.-0-

