На Камчатке вновь фиксируется повышенная сейсмическая активность

Ранее сегодня на Камчатке произошло еще несколько землетрясений магнитудой 6,4 и 5,8. Затем на протяжении двух часов сейсмологи зафиксировали 11 афтершоков, их магнитуда варьировалась в пределах от 4,0 до 4,8.-0-