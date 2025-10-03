Латвийские пограничники задержали беженца при попытке попасть в Россию

В ходе проведенного опроса задержанный подтвердил свое намерение незаконно пересечь государственную границу Латвии, чтобы оказаться на территории Российской Федерации. В связи с произошедшим было возбуждено административное производство за нарушение латвийского законодательства о государственной границе.