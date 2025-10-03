Латвийские пограничники задержали беженца при попытке попасть в Россию

Пограничные службы Латвии задержали лицо, имеющее статус беженца с документами, выданными Королевством Нидерланды, при попытке нелегально пересечь границу в направлении России. Об этом в пятницу сообщил новостной портал Delfi.
Инцидент произошел в четверг, 2 октября, на территории Залесской волости. Согласно официальному заявлению, пограничники пресекли противоправные действия иностранца, который обладал проездным документом, оформленным в соответствии с положениями Конвенции о статусе беженцев от 28 июля 1951 года.
Сообщается, что сотрудники службы безопасности сначала зафиксировали на камерах видеонаблюдения движение подозрительного человека, целенаправленно следовавшего в сторону российско-латвийской границы. Впоследствии данное лицо было обнаружено и задержано в непосредственной близости от приграничной зоны.
В ходе проведенного опроса задержанный подтвердил свое намерение незаконно пересечь государственную границу Латвии, чтобы оказаться на территории Российской Федерации. В связи с произошедшим было возбуждено административное производство за нарушение латвийского законодательства о государственной границе.
