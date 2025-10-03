ХАМАС согласился освободить израильских заложников и передать тела погибших

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что ХАМАС должен принять план по урегулированию конфликта в секторе Газа до вечера воскресенья, иначе группировку ожидает «невиданный ад». Он подчеркнул, что сделка с ХАМАС должна быть завершена к 18:00 5 октября (01:00 мск, 6 октября). Согласно плану, одобренному премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и рядом других стран, боевые действия в Газе прекратятся через трое суток после освобождения всех 20 израильских заложников, находящихся в живых, и передачи останков погибших. В обмен Израиль освободит сотни палестинских заключённых.