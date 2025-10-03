Макрон сообщил о гибели французского фотожурналиста, сопровождавшего ВСУ

«Наш соотечественник, фотожурналист Антони Лалликан, сопровождал украинскую армию на фронте сопротивления. С глубокой скорбью я узнал о его гибели в результате атаки российских беспилотников. Я выражаю искренние соболезнования его семье, близким, а также всем его коллегам, которые, рискуя своей жизнью, информируют нас и свидетельствуют о реальности войны», — говорится в сообщении.