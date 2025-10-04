В ХАМАС выразили согласие передать управление сектором Газа независимому органу власти

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что согласно передать управление сектором Газа независимому органу, сформированному из палестинских технократов. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов, передает ТАСС.
ХАМАС подтвердил, что передал посредникам ответ на план Трампа по Газе и согласен освободить всех живых заложников.
«ХАМАС готов передать управление Газой палестинскому органу, состоящему из независимых политиков-технократов», — говорится в сообщении. Движение отметило, что все палестинские фракции «пришли к консенсусу» относительно необходимости формирования будущего административного органа, который «будет пользоваться поддержкой со стороны арабских и исламских стран».-0-