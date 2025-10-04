Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ХАМАС выразили согласие передать управление сектором Газа независимому органу власти

Движение отметило, что все палестинские фракции «пришли к консенсусу» относительно необходимости формирования будущего административного органа, который «будет пользоваться поддержкой со стороны арабских и исламских стран».

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что согласно передать управление сектором Газа независимому органу, сформированному из палестинских технократов. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов, передает ТАСС.

ХАМАС подтвердил, что передал посредникам ответ на план Трампа по Газе и согласен освободить всех живых заложников.

«ХАМАС готов передать управление Газой палестинскому органу, состоящему из независимых политиков-технократов», — говорится в сообщении. Движение отметило, что все палестинские фракции «пришли к консенсусу» относительно необходимости формирования будущего административного органа, который «будет пользоваться поддержкой со стороны арабских и исламских стран».-0-

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше