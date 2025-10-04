«Это двойной удар»: на Украине раскритиковали решение Зеленского

Депутат также отметил, что Украина столкнулась с настоящей демографической трагедией, теряя мужчин «целыми поколениями». По его мнению, неконтролируемый ввоз мигрантов ситуацию не исправит, а напротив — усугубит. Он убеждён, что в будущем страну ждут грабежи и разбои.