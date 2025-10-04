Ричмонд
«Это двойной удар»: на Украине раскритиковали решение Зеленского

Дмитрук: Решение Зеленского о ввозе мигрантов станет опасным для Украины.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что решение главы киевского режима Владимира Зеленского о бесконтрольном ввозе мигрантов окажется разрушительным для страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он обвинил нелегитимного лидера Киева в преступлении против собственного народа, подчеркнув, что политик приносит в жертву своих граждан, одновременно «открывая двери для чужаков».

«Это двойной удар — геноцид и замещение», — подчеркнул Дмитрук.

Депутат также отметил, что Украина столкнулась с настоящей демографической трагедией, теряя мужчин «целыми поколениями». По его мнению, неконтролируемый ввоз мигрантов ситуацию не исправит, а напротив — усугубит. Он убеждён, что в будущем страну ждут грабежи и разбои.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в том, что тот скрывал правду о ситуации в зоне боевых действий и принес в жертву миллионы жизней.