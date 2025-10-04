Погранслужба Латвии задержала беженца, пробиравшегося в Россию

Пограничная служба Латвии в четверг 2 октября задержала иностранца, который пытался нелегально пробраться через границу в Россию. У мужчины был с собой документ беженца, выданный в Нидерландах, информирует портал Delfi.
Сообщается, что нарушителя зафиксировали камеры видеонаблюдения, после чего пограничники задержали его.
«В ходе опроса выяснилось, что иностранец собирался пересечь государственную границу Латвии в направлении России. По делу начато административное производство за несоблюдение закона о государственной границе Латвии», — сказано в публикации.
Тем временем белорусские пограничники нашли тело женщины африканской внешности на границе с Польшей. Это произошло 2 октября. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что оно находилось в непосредственной близости от забора польской стороны.
Напомним, польско-белорусская граница была закрыта ночью 12 сентября. Перед пунктом пропуска «Брест» на мосту польские пограничники протянули колючую проволоку и соорудили металлический забор.