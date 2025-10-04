Президент Польши своим распоряжением направил войска на границы с Германией и Литвой

Уточняется, что с 5 октября 2025 года по 4 апреля 2026 года подразделения и части вооруженных сил Польши будут применяться «для обеспечения неприкосновенности государственной границы, а также безопасности и общественного порядка в пределах территории пограничных переходов и в приграничной зоне на государственной границе с Федеративной Республикой Германия и Литовской Республикой».