Президент Польши своим распоряжением направил войска на границы с Германией и Литвой

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Польши Кароль Навроцкий своим распоряжением направил войска на границы с Германией и Литвой. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Бюро национальной безопасности республики.
«Президент Республики Польша, главнокомандующий вооруженными силами Кароль Навроцкий подписал постановление от 3 октября 2025 года об использовании подразделений и частей вооруженных сил Республики Польша для оказания помощи пограничной страже», — говорится в сообщении.
Уточняется, что с 5 октября 2025 года по 4 апреля 2026 года подразделения и части вооруженных сил Польши будут применяться «для обеспечения неприкосновенности государственной границы, а также безопасности и общественного порядка в пределах территории пограничных переходов и в приграничной зоне на государственной границе с Федеративной Республикой Германия и Литовской Республикой».
Состав и численность войск, направляемых на границу, не уточняется.
Польша восстановила пограничный контроль на границах с Германией и Литвой 7 июля. В ходе проверок пограничники при поддержке полиции и военных могут останавливать для выборочного контроля автомобили, проверять документы у граждан. В настоящее время на польско-немецкой границе проверки проводятся в 52 местах, а на польско-литовской границе — в 13.-0-