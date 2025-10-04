ХАМАС заявил о готовности освободить израильских заложников по плану Трампа

Палестинское движение ХАМАС распространило в пятницу официальное заявление, в котором выразило согласие освободить всех находящихся в живых израильских заложников, а также передать тела погибших. Данное решение соответствует плану, ранее предложенному американским президентом Дональдом Трампом.
Этот шаг последовал за ультиматумом, выдвинутым Трампом, который предупредил о самых серьезных последствиях в случае, если ХАМАС не даст положительный ответ на его 20-пунктное предложение до истечения назначенного срока.
В сообщении пресс-службы движения уточняется, что готовность к освобождению заложников и передаче тел погибших обусловлена выполнением необходимых условий «на земле» для осуществления обмена. ХАМАС подтвердил свою готовность немедленно приступить к переговорам через посредников для детального обсуждения всех аспектов предлагаемой формулы урегулирования.
Ранее сообщалось, что ХАМАС попросил Трампа объяснить некоторые пункты его предложения.
