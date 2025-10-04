Ричмонд
Трамп призвал Израиль остановить бомбардировку Газы

Трамп после заявления ХАМАС призвал Израиль остановить бомбардировку Газы.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль должен немедленно остановить удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников, и подчеркнул готовность ХАМАС к мирному соглашению.

«Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли быстро и безопасно вывести заложников. Сейчас это слишком опасно», — написал он в своей соцсети.

Трамп отметил, что «на основании заявления, только что сделанного ХАМАС», он считает, «что они готовы к долговременному миру».

По его словам, текущие условия для вывода заложников из Газы на текущем этапе «слишком опасны». Он добавил, что уже ведутся переговоры о деталях обеспечения безопасности в рамках данного процесса.

«Это не только о Газе, это о давно ожидаемом мире на всем Ближнем Востоке», — подчеркнул американский лидер.

