В ХАМАС сочли нереальной передачу заложников за 72 часа при нынешних условиях

Освобождение всех живых израильских заложников и передача тел погибших, как того требует план американского лидера Дональда Трампа, нереальны в текущих условиях, сложившихся в секторе Газа. Об этом во время общения с телеканалом Al Jazeera сообщил глава политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук.

Источник: Life.ru

«Передача пленных и тел в течение 72 часов — лишь предложение, которое нереалистично в нынешних обстоятельствах», — заявил представитель ХАМАС.

Он подчеркнул, что реализация пунктов американского плана по урегулированию конфликта в секторе Газа требует детализации и дополнительных разъяснений.

Напомним, ранее ХАМАС ответил на предложение Дональда Трампа о прекращении войны в Газе, согласившись освободить израильских заложников и передать тела погибших. Также в движении заявили о готовности передать управление сектором Газа палестинскому комитету на основании общенационального консенсуса и при поддержке со стороны исламских и арабских государств. Кроме того, в ХАМАС сообщили, что представители движения будет принимать участие в обсуждении судьбы сектора Газа и прав палестинцев в рамках общенациональной платформы.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

