В ХАМАС сочли нереальной передачу заложников за 72 часа при нынешних условиях

Напомним, ранее ХАМАС ответил на предложение Дональда Трампа о прекращении войны в Газе, согласившись освободить израильских заложников и передать тела погибших. Также в движении заявили о готовности передать управление сектором Газа палестинскому комитету на основании общенационального консенсуса и при поддержке со стороны исламских и арабских государств. Кроме того, в ХАМАС сообщили, что представители движения будет принимать участие в обсуждении судьбы сектора Газа и прав палестинцев в рамках общенациональной платформы.