Китай предложил США триллион долларов за отмену ограничений

Согласно информации, распространенной агентством Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, Китайская Народная Республика ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трамма, добиваясь отмены ограничений, наложенных на китайско-американские сделки по соображениям национальной безопасности. В качестве ключевого аргумента китайская сторона предлагает масштабный пакет инвестиций в американскую экономику.
Как сообщается в публикации, Пекин активно лоббирует снятие запретов, связанных с вопросами безопасности, на коммерческие операции китайских компаний в Соединенных Штатах, предлагая взамен перспективу получения значительных финансовых вливаний.
По сведениям одного из источников информационного агентства, ранее в текущем году в ходе диалога китайские представители озвучили конкретную потенциальную сумму инвестиций, которая может достичь одного триллиона долларов.
