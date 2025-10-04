Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай предложил США триллион долларов за отмену ограничений

Согласно информации, распространенной агентством Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, Китайская Народная Республика ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трамма, добиваясь отмены ограничений, наложенных на китайско-американские сделки по соображениям национальной безопасности.

Согласно информации, распространенной агентством Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, Китайская Народная Республика ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трамма, добиваясь отмены ограничений, наложенных на китайско-американские сделки по соображениям национальной безопасности. В качестве ключевого аргумента китайская сторона предлагает масштабный пакет инвестиций в американскую экономику.

Как сообщается в публикации, Пекин активно лоббирует снятие запретов, связанных с вопросами безопасности, на коммерческие операции китайских компаний в Соединенных Штатах, предлагая взамен перспективу получения значительных финансовых вливаний.

По сведениям одного из источников информационного агентства, ранее в текущем году в ходе диалога китайские представители озвучили конкретную потенциальную сумму инвестиций, которая может достичь одного триллиона долларов.

Ранее сообщалось, что покинувший Россию именитый бренд хочет зарегистрировать свои логотипы в Роспатенте.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.