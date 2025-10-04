Ричмонд
СМИ: аэропорт Мюнхена снова закрыли из-за появления БПЛА

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аэропорт Мюнхена вновь приостановил работу из-за появления нескольких беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters и службу безопасности аэропорта.

Отмечается, что пока не ясно, являются ли замеченные БПЛА причиной закрытия аэропорта.

Вечером 2 октября полеты из международного аэропорта Мюнхена были приостановлены из-за обнаружения нескольких неопознанных беспилотников. Только утром 3 октября воздушная гавань возобновила работу. По данным газеты Bild, полиция до сих пор так и не смогла установить, кто запустил БПЛА. -0-

