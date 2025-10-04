Критиковавший Киев командир ВСУ сообщил о расформировании подразделения БПЛА

«Успешный военный коллектив, который проводил фантастические боевые операции, пустили под нож топ-коррупции. Считаю преступлением, диверсией, государственной изменой принятое Ермаком решение ликвидировать наше подразделение. Предатели сидят на Банковой», — написал он в соцсетях.
А ранее пленный военнослужащий ВСУ Павел Моисеенко заявил, что Украина не торопится забирать тела своих погибших солдат, чтобы избежать выплаты компенсаций их родственникам. По словам пленного, ранее он работал на заводе, который предоставлял ему «бронь» от призыва в армию. В 2024 году предприятие подало документы на продление «брони», но военкомат отказал в этом. Моисеенко отметил, что сотрудники военкомата забрали его прямо на проходной завода, когда он возвращался с работы.
