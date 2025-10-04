На ТЭЦ в подконтрольной ВСУ части ДНР произошёл пожар

Глава военной администрации региона, подконтрольного украинским властям, Вадим Филашкин сообщил о частичном обесточивании районов ДНР, контролируемых Киевом. По его словам, без света остались такие населённые пункты, как Дружковка и Константиновка, а также некоторые районы Краматорска.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области город Златополь, известный ранее как Первомайский, остался без электроснабжения из-за повреждения критической инфраструктуры. Населённый пункт находится в Лозовском районе. В Харьковской области действует воздушная тревога. Местные СМИ также уведомляют о не менее чем восьми взрывах, прогремевших в Чугуевском районе.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.