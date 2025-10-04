Депутаты Бразилии одобрили инициативу президента по освобождению среднего класса от уплаты подоходного налога

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Бразилии одобрили ключевую инициативу президента Лулы да Силвы по освобождению среднего класса от уплаты подоходного налога. Об этом сообщает Казинформ со ссылкой на BFMTV.
Компенсировать выпадающие доходы планируется за счет четырехкратного увеличения налогов для богатых.
Согласно принятому законопроекту, от подоходного налога полностью освобождаются те, чья месячная зарплата не превышает 5000 реалов (примерно 800 евро). Ранее налог не платили только граждане с доходом до 3000 реалов (примерно 480 евро).
По данным правительства, если инициатива будет реализована до конца, примерно 16 млн бразильцев уже в 2026 году перестанут платить этот налог.
Чтобы покрыть потери бюджета, для тех, кто зарабатывает более 50 000 реалов в месяц (около 7995 евро), налоги будут увеличены в 4 раза. В настоящее время около 140 тыс. человек из этой категории платят в среднем 2,5% подоходного налога. Для них ставка будет постепенно повышаться до 10%.
Эта инициатива, ставшая основой поддержки президента Лулы да Силвы, ранее — в прошлом году — была негативно воспринята финансовыми рынками и даже привела к историческому падению курса национальной валюты — реала. -0-