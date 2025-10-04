Ричмонд
В Ницце в результате стрельбы погибли два человека, еще пятеро получили ранения

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На западе Ниццы два человека погибли, еще пятеро получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в районе Мулен, расположенном недалеко от аэропорта. Об этом сообщила префектура департамента Приморские Альпы, передает ТАСС.

«Вечером 3 октября в Ницце, в районе Мулен, произошла перестрелка. Два человека погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Трое получили легкие ранения. На месте происшествия работают силы правопорядка и спасательные службы», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в X.

В префектуре добавили, что глава МВД Брюно Ретайо распорядился направить в район дополнительные подразделения полиции для обеспечения правопорядка.

По данным издания Nice Matin, огонь из автомата Калашникова открыл мужчина, вышедший из автомобиля, в котором он находился на пассажирском сиденье. Речь, предположительно, может идти о разборках наркоторговцев. -0-