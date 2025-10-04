В Ницце в результате стрельбы погибли два человека, еще пятеро получили ранения

«Вечером 3 октября в Ницце, в районе Мулен, произошла перестрелка. Два человека погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Трое получили легкие ранения. На месте происшествия работают силы правопорядка и спасательные службы», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в X.