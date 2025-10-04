Кадыров сообщил о количестве направленных в зону СВО добровольцев из Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о значительном вкладе региона в специальную военную операцию. По его словам, из Чечни в зону проведения СВО было направлено более 64 тысяч бойцов, из которых почти 23 тысячи составляют добровольцы.