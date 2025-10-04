Ричмонд
ХАМАС согласился освободить заложников и вернуть тела погибших

ХАМАС готов освободить заложников при условиях обмена «на земле».

Источник: Комсомольская правда

Палестинское движение ХАМАС объявило о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших в соответствии с предложенным президентом США Дональдом Трампом планом.

«Движение ХАМАС заявляет о готовности освободить всех живых заложников оккупантов Израиля и передать тела согласно формуле обмена, предложенной Трампом, при наличии необходимых условий “на земле” для обмена», — говорится в заявлении пресс-службы движения.

Отмечается, что в этой связи ХАМАС подтверждает готовность немедленно начать переговоры через посредников для детального обсуждения.

Ранее ХАМАС сообщил о намерении передать управление Газой независимым властям, а также передал посредникам ответ на план Дональда Трампа по урегулированию конфликта в регионе.

Как отмечал KP.RU, ХАМАС планировал попросить президента США лично гарантировать 60-дневную паузу боевых действий в секторе Газа в обмен на освобождение половины заложников.

