Навроцкий направил Вооружённые силы Польши на границы с Германией и Литвой

«С 5 октября 2025 г. по 4 апреля 2026 г. подразделения и части Вооружённых сил Республики Польша будут использоваться для обеспечения неприкосновенности государственной границы, а также безопасности и общественного порядка в пределах территории пограничных переходов и в приграничной зоне на государственной границе с Федеративной Республикой Германия и Литовской Республикой», — говорится в заявлении.