Трамп призвал Израиль прекратить бомбить Газу ради освобождения заложников

Израиль должен немедленно прекратить удары по сектору Газа ради освобождения находящихся на этой территории заложников. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Американский лидер подчеркнул, что в настоящее время процедура освобождения заложников может быть слишком опасной из-за израильских бомбардировок.
«Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли быстро и безопасно вывести заложников. Сейчас это слишком опасно», — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети.
Президент США при этом выразил мнение, что ХАМАС «готов к долговременному миру».
Напомним, ранее ХАМАС просил главу Белого дома лично гарантировать 60-дневную паузу в Газе в обмен на освобождение половины заложников.
Накануне палестинское движение ХАМАС сообщило о готовности передать управление сектором Газа независимому органу власти, который будет состоять из палестинских технократов.
Также ХАМАС подчеркивает важность признания государственности Палестины странами Запада.