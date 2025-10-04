Ричмонд
Трамп призвал Израиль прекратить бомбить Газу ради освобождения заложников

Трамп заявил, что ХАМАС готов к долговременному миру.

Источник: Комсомольская правда

Израиль должен немедленно прекратить удары по сектору Газа ради освобождения находящихся на этой территории заложников. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Американский лидер подчеркнул, что в настоящее время процедура освобождения заложников может быть слишком опасной из-за израильских бомбардировок.

«Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли быстро и безопасно вывести заложников. Сейчас это слишком опасно», — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети.

Президент США при этом выразил мнение, что ХАМАС «готов к долговременному миру».

Напомним, ранее ХАМАС просил главу Белого дома лично гарантировать 60-дневную паузу в Газе в обмен на освобождение половины заложников.

Накануне палестинское движение ХАМАС сообщило о готовности передать управление сектором Газа независимому органу власти, который будет состоять из палестинских технократов.

Также ХАМАС подчеркивает важность признания государственности Палестины странами Запада.

