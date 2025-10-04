МИД Египта: ответ ХАМАС на план Трампа указывает на желание прекратить конфликт

Ответ палестинского движения ХАМАС на предложение президента США Дональда Трампа свидетельствует о готовности радикалов прекратить вооружённый конфликт в секторе Газа. Об этом заявил МИД Египта.
«Египет признателен ХАМАС за его ответ на план президента США и считает, что движение таким образом показало осознание необходимости остановки войны в Газе и стремление сохранить жизни мирных жителей анклава», — говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства Египта.
В Каире также убеждены, что нынешняя позиция ХАМАС — это «позитивный шаг», который может привести к прекращению боевых действий в Газе, освобождению израильских заложников и палестинских заключённых, а также обеспечить беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи в регион.
Накануне стало известно, что движение ХАМАС готово перейти к непрямым переговорам с Израилем по обмену заложниками.