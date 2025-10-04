Трамп призвал Израиль немедленно остановить удары по Газе после заявления ХАМАС

«Исходя из только что опубликованного заявления ХАМАС, я считаю, что они готовы к прочному миру. Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли безопасно и быстро вывезти заложников! Сейчас это слишком опасно. Мы уже обсуждаем детали, которые необходимо проработать. Речь идёт не только о Газе, речь идёт о долгожданном мире на Ближнем Востоке», — написал республиканец в соцсети Truth Social.