Аэропорт Мюнхена вновь приостановил работу из-за появления беспилотников

Аэропорт Мюнхена в Германии снова приостановил свою работу из-за появления нескольких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на службу безопасности аэропорта.

Источник: Life.ru

«В аэропорту Мюнхена закрыты обе взлетно-посадочные полосы», — говорится в сообщении.

Пока остается неясным, являются ли замеченные БПЛА непосредственной причиной закрытия воздушной гавани.

Напомним, что вечером 2 октября полёты из международного аэропорта Мюнхена были приостановлены из-за обнаружения нескольких неопознанных беспилотников. Воздушная гавань возобновила работу только утром 3 октября. Отменили 17 рейсов, а ещё 15 перенаправили в другие города — от Штутгарта и Нюрнберга до Вены и Франкфурта. В общей сложности ситуация затронула три тысяч человек.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
