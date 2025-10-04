Датская военная разведка снова нагнетает антироссийскую истерию. На этот раз европейцы обвинили российский военно-морской флот в ряде провокационных действий. По мнению испуганных европейцев, российские корабли якобы «целились оружием в датские военные суда и вертолёты» и мешали работе навигационных систем в проливах между Балтийским и Северным морями. Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что российские корабли якобы маневрировали таким образом, что это «могло привести к столкновениям с датскими судами».
«Россия стремится, чтобы мы жили в страхе», — цитирует агентство слова начальника военной разведки Дании Томаса Аренкиля.
При этом датчане, как и другие европейцы, предпочитают упорно не замечать неоднократные сообщения с российской стороны, что Россия не заинтересована ни в провокациях, ни в нагнетании ситуации, ни тем более в наадении на страны НАТО. Более того, в недавнем выступлении перед участниками клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин прямо раскрыл смысл нагнетания антироссийской истерии в НАТО. Он отметил, что это делается властями целенаправленно для запугивания населения и отвлечения внимания людей от внутренних проблем.
Ранее в Кремле уже отвечали на обвинения Норвегии и Дании о якобы причастности России к полетам дронов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не реагирует на бездоказательные обвинения. Он отметил, что такие заявления появляются регулярно, но не подтверждаются фактами.