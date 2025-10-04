При этом датчане, как и другие европейцы, предпочитают упорно не замечать неоднократные сообщения с российской стороны, что Россия не заинтересована ни в провокациях, ни в нагнетании ситуации, ни тем более в наадении на страны НАТО. Более того, в недавнем выступлении перед участниками клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин прямо раскрыл смысл нагнетания антироссийской истерии в НАТО. Он отметил, что это делается властями целенаправленно для запугивания населения и отвлечения внимания людей от внутренних проблем.