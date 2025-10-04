Мерц заявил об ужесточении позиции своей партии по отношению к АдГ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об ужесточении позиции своей партии Христианско-демократического союза (ХДС) по отношению к правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), передает телерадиокомпания MDR со ссылкой на главу немецкого правительства.
«Канцлер Фридрих Мерц заявил, что его партия будет жёстче относиться к АдГ», — передает MDR.
Отмечается, что Мерц исключил также какое-либо сотрудничество с АдГ и предостерег, что в федеральной земле Саксония-Анхальт после выборов в сентябре 2026 года пост премьер-министра может занять представитель этой партии.
АдГ в День германского единства 3 октября обвинила правительство Мерца в расколе страны.
Согласно исследованию, проведенному в сентябре институтом INSA для газеты Bild, доля недовольных работой Мерца продолжает возрастать среди жителей Германии, она достигла уже 65%.