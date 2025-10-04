Учителям грозят замечания и выговоры за получение дорогих подарков: что известно

Учителям, принимающим подарки стоимостью свыше 3 тыс. рублей, грозят дисциплинарные меры. Если же подарок передается в обмен на хорошую оценку, это и вовсе расценивается как взятка, сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.
Он объяснил, что хотя отдельного закона о подарках учителям нет, статья 575 Гражданского кодекса запрещает работникам образовательных учреждений принимать подарки, кроме «обычных» стоимостью не выше 3 тыс. рублей. К таким подаркам относятся цветы, конфеты, чай, кофе, канцелярские принадлежности, книги и вазы.
Машаров отметил, что количество подарков не ограничено, если каждый из них не превышает установленный лимит. При этом нарушение этих правил может повлечь дисциплинарную ответственность по статье 192 Трудового кодекса — от замечания до увольнения.
Эксперт предупредил, что подарки дороже 3 тыс. рублей, особенно если они передаются по договоренности в обмен на услуги (например, хорошие оценки), квалифицируются как взятка.
Ранее в Госдуме предложили увеличить лимит на стоимость подарков для учителей и врачей. По словам председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, текущее ограничение не работает. Например, цены на цветы, особенно к 1 сентября и на выпускные, сильно растут.