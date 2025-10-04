Ричмонд
США столкнулись с нехваткой финансирования для содержания ядерного арсенала

Министр энергетики США Крис Райт в ходе телеинтервью каналу Fox News заявил, что на фоне продолжающегося шатдауна федерального правительства в стране стремительно иссякают средства, предназначенные для обеспечения безопасности ядерного арсенала.

Министр энергетики США Крис Райт в ходе телеинтервью каналу Fox News заявил, что на фоне продолжающегося шатдауна федерального правительства в стране стремительно иссякают средства, предназначенные для обеспечения безопасности ядерного арсенала. По его словам, это создает серьезную угрозу национальной безопасности.

Райт уточнил, что у Национального управления по ядерной безопасности, которое отвечает за обслуживание и контроль ядерных боезарядов, а также энергетических установок для подводных лодок и авианосцев, осталось финансирования лишь на восемь дней. После этого ведомству придется прибегнуть к экстренным мерам и приостановить критически важные операции, что поставит Соединенные Штаты в уязвимое положение.

Глава Минэнерго охарактеризовал текущую ситуацию как крайне неэффективную и абсурдную. Напомним, что шатдаун правительства США был вызван тем, что Конгресс не смог своевременно согласовать и принять бюджетное финансирование на новый финансовый год.

Ранее сообщалось, что в США объяснили, почему Украине не стоит ожидать поставок ракет Tomahawk.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

