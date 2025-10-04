Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канцлер Мерц объявил войну правой партии АдГ

Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о намерении своей партии — Христианско-демократического союза (ХДС) — занять более жесткую и бескомпромиссную позицию в отношении правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о намерении своей партии — Христианско-демократического союза (ХДС) — занять более жесткую и бескомпромиссную позицию в отношении правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Соответствующее заявление главы немецкого правительства распространила телекомпания MDR.

В своем обращении Мерц не только очертил новые строгие рамки взаимоотношений, но и полностью исключил любые формы сотрудничества с АдГ на будущее. Одновременно он предупредил о потенциальной политической угрозе, указав, что по итогам предстоящих в сентябре 2026 года выборов в федеральной земле Саксония-Анхальт пост премьер-министра может занять представитель именно этой партии.

«Альтернатива для Германии» в День германского единства, отмечавшийся 3 октября, обвинила правительство Мерца в действиях, ведущих к расколу немецкого общества.

Ранее сообщалось, что в США столкнулись с нехваткой финансирования для содержания ядерного арсенала.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше