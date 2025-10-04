Канцлер Мерц объявил войну правой партии АдГ

В своем обращении Мерц не только очертил новые строгие рамки взаимоотношений, но и полностью исключил любые формы сотрудничества с АдГ на будущее. Одновременно он предупредил о потенциальной политической угрозе, указав, что по итогам предстоящих в сентябре 2026 года выборов в федеральной земле Саксония-Анхальт пост премьер-министра может занять представитель именно этой партии.