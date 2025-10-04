Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хегсет: США по приказу Трампа ударили по судну с наркотиками около Венесуэлы

Четыре человека погибли при ударе США по судну с наркотиками около берегов Венесуэлы.

Источник: Комсомольская правда

Американские военные ударили по судну, перевозившему наркотики, около побережья Венесуэлы. При этом судно находилось в международных водах. Об этом информировал глава Пентагона Пит Хегсет.

«Сегодня утром по приказу президента Трампа я распорядился нанести смертельный кинетический удар по судну, перевозившему наркотики и связанному с организациями, признанными террористическими», — написал американский «министр войны» в социальной сети Х.

Хегсет заявил, что в результате удара погибли четыре человека, находившихся на судне.

«Судно перевозило значительное количество наркотиков, направляясь в Америку, чтобы отравить наш народ», — написал Хегсет, подчеркнув, что погибшие, по информации американской разведки, входили в наркокартель.

Глава Пентагона добавил, что подобные удары будут продолжаться.

Накануне армия Венесуэлы сообщила о нарушении воздушного пространства истребителями США.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле началась мобилизация 25 тысяч военных после ударов США по кораблям, перевозившим наркотики.

Тем временем американские аналитики обратили внимание на то, что собранных США сил достаточно для захвата и удержания главных стратегических объектов на территории Венесуэлы.