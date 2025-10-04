Хегсет: США по приказу Трампа ударили по судну с наркотиками около Венесуэлы

Американские военные ударили по судну, перевозившему наркотики, около побережья Венесуэлы. При этом судно находилось в международных водах. Об этом информировал глава Пентагона Пит Хегсет.
«Сегодня утром по приказу президента Трампа я распорядился нанести смертельный кинетический удар по судну, перевозившему наркотики и связанному с организациями, признанными террористическими», — написал американский «министр войны» в социальной сети Х.
Хегсет заявил, что в результате удара погибли четыре человека, находившихся на судне.
«Судно перевозило значительное количество наркотиков, направляясь в Америку, чтобы отравить наш народ», — написал Хегсет, подчеркнув, что погибшие, по информации американской разведки, входили в наркокартель.
Глава Пентагона добавил, что подобные удары будут продолжаться.
Накануне армия Венесуэлы сообщила о нарушении воздушного пространства истребителями США.
Ранее сообщалось, что в Венесуэле началась мобилизация 25 тысяч военных после ударов США по кораблям, перевозившим наркотики.
Тем временем американские аналитики обратили внимание на то, что собранных США сил достаточно для захвата и удержания главных стратегических объектов на территории Венесуэлы.