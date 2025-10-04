В Госдуме предложили установить единую доплату за классное руководство

Депутат Госдумы Владимир Кошелев предложил ввести для учителей единую федеральную надбавку за классное руководство. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
«Следует ввести единую федеральную надбавку за классное руководство, которая не зависела бы от регионального бюджета», — отметил политик.
По его словам, сейчас эта надбавка делится на две части — федеральную и региональную, что приводит к значительной разнице в выплатах учителям в разных регионах. В результате педагоги, выполняя одинаково сложную работу, получают разную оплату, что Кошелев считает несправедливым.
Парламентарий предложил установить единую надбавку, рассчитанную по «столичному» уровню, чтобы устранить этот разрыв. Такая мера, по его мнению, поможет удержать молодых специалистов в небольших городах и селах, так как учителя будут уверены в достойной оплате труда на местах и не будут стремиться переезжать в крупные города ради более высокого дохода.
