В Госдуме предложили установить единую доплату за классное руководство

Парламентарий предложил установить единую надбавку, рассчитанную по «столичному» уровню, чтобы устранить этот разрыв. Такая мера, по его мнению, поможет удержать молодых специалистов в небольших городах и селах, так как учителя будут уверены в достойной оплате труда на местах и не будут стремиться переезжать в крупные города ради более высокого дохода.