Axios: Нетаньяху удивила реакция Трампа на ответ ХАМАС по Газе

Движение также подтвердило, что «готово передать управление Газой палестинскому органу, состоящему из независимых политиков-технократов» в свете того, что все палестинские фракции «пришли к консенсусу» относительно необходимости его формирования. В то же время радикалы указали, что «остальные пункты плана Трампа касательно будущего Газы должны обсуждаться всеми палестинцами». ХАМАС полагает, что для этого будет необходим общенациональный диалог, и отмечает, что готов «принять в нем участие».