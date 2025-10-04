Генсек ООН призвал закончить конфликт в Газе

По его словам, Гутерриш положительно воспринял готовность ХАМАС действовать в рамках последней инициативы президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что все стороны должны воспользоваться этим шансом, чтобы положить конец трагическим событиям и страданиям мирного населения региона.
Дюжаррик также отметил, что ООН продолжит поддерживать любые меры, направленные на установление прекращения огня, освобождение заложников и обеспечение безопасного доступа гуманитарной помощи в сектор Газа.
Ранее движение ХАМАС объявило о своем согласии передать управление сектором Газа палестинскому комитету, сформированному из независимых специалистов.
