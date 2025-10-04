Ричмонд
Генсек ООН призвал закончить конфликт в Газе

ООН продолжит поддерживать любые меры, направленные на установление прекращения огня.

Источник: Аргументы и факты

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал заявление движения ХАМАС о готовности освободить заложников и выразил надежду, что это станет шагом к завершению конфликта в Газе. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По его словам, Гутерриш положительно воспринял готовность ХАМАС действовать в рамках последней инициативы президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что все стороны должны воспользоваться этим шансом, чтобы положить конец трагическим событиям и страданиям мирного населения региона.

Дюжаррик также отметил, что ООН продолжит поддерживать любые меры, направленные на установление прекращения огня, освобождение заложников и обеспечение безопасного доступа гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ранее движение ХАМАС объявило о своем согласии передать управление сектором Газа палестинскому комитету, сформированному из независимых специалистов.

