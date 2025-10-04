Ранее китайские СМИ предупреждали, что передача Украине американских ракет Tomahawk может стать «точкой невозврата» в отношениях между США и Россией. Публиковались материалы, где отмечалось, что подобный шаг может привести к эскалации напряжённости в регионе и иметь серьёзные последствия для международной безопасности. Отмечалось, что Дональд Трамп, возможно, использует эти заявления как элемент информационного давления, так как в Вашингтоне осознают все риски, связанные с передачей такого вооружения.