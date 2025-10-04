Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай сделал предложение США на триллион долларов инвестиций

Китай предложил Соединённым Штатам инвестиции в размере одного триллиона долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники. Предложение было сделано с целью добиться от администрации президента США Дональда Трампа отмены ограничений на сделки между КНР и США, попадающие под запрет по соображениям национальной безопасности.

Источник: Life.ru

«Китай подталкивает администрацию Трампа к отмене ограничений, связанных с национальной безопасностью, на китайские сделки в США, предлагая перспективу получения огромного инвестиционного пакета», — приводятся слова одного из источников.

Как указывает агентство, в текущем году китайская сторона уже обозначала потенциальную сумму инвестиций в американскую экономику, составляющую один триллион долларов.

Ранее китайские СМИ предупреждали, что передача Украине американских ракет Tomahawk может стать «точкой невозврата» в отношениях между США и Россией. Публиковались материалы, где отмечалось, что подобный шаг может привести к эскалации напряжённости в регионе и иметь серьёзные последствия для международной безопасности. Отмечалось, что Дональд Трамп, возможно, использует эти заявления как элемент информационного давления, так как в Вашингтоне осознают все риски, связанные с передачей такого вооружения.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше