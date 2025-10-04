Кабмин запретил закупки аудиторских услуг у компаний РФ с иностранным контролем

В Минфине подчеркнули, что ранее правительственным постановлением уже был введён запрет на закупку аудиторских и консультационных услуг непосредственно у иностранных компаний. Теперь же данное ограничение расширено и на российские организации, находящиеся под контролем или влиянием иностранных структур.