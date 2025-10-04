Генсек ООН Гутерриш приветствует готовность ХАМАС освободить заложников

По его словам, Гутерриш оценил заявление ХАМАС о намерении действовать в соответствии с недавним предложением президента США Дональда Трампа и призвал все стороны использовать эту возможность для прекращения трагического конфликта в Газе.
Дюжаррик отметил, что генсек вновь призывает к немедленному и постоянному прекращению огня, безусловному освобождению всех заложников и беспрепятственному гуманитарному доступу в палестинский анклав.
«ООН поддержит все усилия по достижению этих целей», — рассказал представитель генсека.
Кроме того, Гутерриш выразил благодарность Катару и Египту за их важную посредническую роль в процессе.
Напомним, ранее ХАМАС просил главу Белого дома лично гарантировать 60-дневную паузу в Газе в обмен на освобождение половины заложников.