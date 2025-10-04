Ричмонд
Axios: Нетаньяху был удивлен реакцией Трампа на ответ ХАМАС по Газе

Премьер-министр Израиля воспринял реакцию ХАМАС как отказ от плана Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил удивление по поводу заявления президента США Дональда Трампа о готовности радикального палестинского движения ХАМАС к миру и призыве к прекращению бомбардировок сектора Газа. Об этом сообщил журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид, ссылаясь на источники.

«Как отметил израильский чиновник, Нетаньяху был удивлен ответом президента Трампа», — написал Равид в соцсети X.

По сведениям его источника, премьер-министр Израиля воспринял реакцию ХАМАС как фактический отказ от плана главы Белого дома. При этом журналист уточнил, что Нетаньяху изложил свою позицию на консультациях с американской стороной, которые проходили до публикации заявления президента США.

В ходе этих переговоров, по словам источника, Нетаньяху подчеркнул «необходимость согласования с США их ответных мер», что якобы «свидетельствует о желании Израиля предпринимать действия совместно с Вашингтоном».

Ранее МИД Египта отметил, что ответ палестинского движения ХАМАС на предложение Трампа свидетельствует о готовности радикалов прекратить вооружённый конфликт в секторе Газа.

